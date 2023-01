États-Unis : découverte d'un crâne fossile de baleine vieux de 12 millions d'années

Selon le musée, il a fallu deux mois pour extraire et déplacer le crâne, qui est incrusté dans un bloc de sédiments. Le tout pèse à peu près 295 kilos et mesure environ 1,5 mètre de long et 45 cm de large, d'après le New York Post. Son poids conséquent n'est pas lié au crâne en tant que tel mais à l'épaisse couche de sédiments qui l'entoure. "D'une certaine manière, il a créé son propre sarcophage, sa propre petite chambre funéraire qui l'a préservé pendant des millions d'années", a commenté Stephen Godfrey auprès du journal américain.