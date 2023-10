La première amende pour abandon de déchets dans l'espace infligée à une entreprise américaine

Cette nouvelle réglementation, qui doit encore être adoptée définitivement, existe déjà pour les missions spatiales gouvernementales. "Si elle n'est pas contrôlée, l'accumulation de débris orbitaux augmentera le risque de collisions et encombrera des orbites utilisées pour les vols spatiaux humains et les satellites", a déclaré, le mois dernier, la FAA dans un communiqué. Pour l'instant, les accidents impliquant des débris spatiaux restent encore relativement peu fréquents, du fait de l'immensité de l'espace. Mais peut-être plus pour longtemps. Sur les 14.000 satellites en orbite, environ 35% ont été lancés au cours de ces trois dernières années et 100.000 autres sont attendus dans la décennie à venir.