Vous êtes plutôt du matin ? Cela vient peut-être de l'homme de Néandertal qui est en vous

Une étude scientifique vient de démontrer que l'homme de Néandertal était plutôt du genre lève-tôt. Une qualité grâce à un variant génétique, dont pourraient disposer les plus matinaux d'entre nous.

Quel est le point commun entre la Préhistoire et le fait d'être matinal ? A priori aucun, mais une étude tout à fait sérieuse a bel et bien trouvé un lien en comparant l'ADN d'humains actuels avec celui prélevé sur des fossiles de l'homme de Néandertal. Elle a trouvé le même variant génétique chez celui-ci que chez nos contemporains les plus matinaux. Un héritage génétique de cette espèce disparue il y a 40.000 ans, que l'on commence à mieux cerner après avoir longtemps cru qu'il n'existait pas.

Patrimoine génétique commun

Nos lignées ont divergé il y a 700.000 ans, quand celle que l'on nomme aujourd'hui Néandertal a quitté l'Afrique pour l'Eurasie. Une partie de cette diaspora s'est implantée plus tard, il y a environ 400.000 ans, à l'ouest du continent européen. Beaucoup plus récemment, dans une période allant de -70.000 ans à -50.000 ans, Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne, a quitté le continent africain à son tour, pour se répandre progressivement sur la totalité de la planète.

On a longtemps cru qu'aucune hybridation n'était possible entre notre lignée et celle de Néandertal, considérée comme archaïque, et dont on pensait qu'elle avait disparu à cause de la supériorité de Sapiens pour le contrôle du territoire et des ressources – une hypothèse largement nuancée désormais.

À partir de 2010, plusieurs études ont démontré qu'une (faible) partie de notre patrimoine génétique était commun. Pendant quelques dizaines de milliers d'années, jusqu'à l'extinction de Néandertal il y a 29.000 ans, les deux espèces ont cohabité, et l'on retrouve moins de 3% de gènes néandertaliens, chez l'homme moderne, hors Afrique. Une fois cette démonstration acquise, les chercheurs se sont logiquement penchés sur le détail de ce que l'on aurait hérité de cet ancêtre méconnu.

Cela a vraiment été le moment le plus excitant de l'étude, quand nous avons vu ça John Capra, généticien

C'est précisément à cela que s'est attelée l'équipe du généticien John Capra, de l'université de San Francisco, qui a produit l'étude publiée le 14 décembre dans la revue scientifique GBE (Genome, Biology and Evolution). Ils se sont penchés particulièrement sur l'ensemble des gènes liés au sommeil, en comparant ceux qu'ils avaient identifiés dans l'ADN de Néandertal, à ceux de près d'un demi-million de volontaires britanniques contemporains, réunis par le projet UK Biobank.

Ceux-ci ont non seulement fourni leur matériel ADN, mais aussi répondu à un ensemble de questions permettant d'établir leur profil comportemental. Et à la grande surprise du professeur Capra, la présence de variants génétiques liés à l'horloge interne de Néandertal se retrouvent le plus fréquemment chez des individus qui déclarent être des lève-tôt. "Cela a vraiment été le moment le plus excitant de l'étude, quand nous avons vu ça", a confié le scientifique au New York Times. Près de 30.000 ans après avoir disparu de la surface de la Terre, Néandertal serait assez présent chez certains d'entre nous pour avoir un effet concret sur leur quotidien.

La spécificité de l'horloge circadienne de Néandertal est sans doute liée à son départ précoce d'Afrique. La lignée, en quittant une région proche de l'équateur, a eu quelques centaines de milliers d'années pour développer une adaptation à des cycles quotidiens très différents plus au nord, où les nuits sont courtes en hiver, et longues en été. En arrivant plus récemment sur le continent européen, Homo sapiens a été confronté également à ce problème d'adaptation aux cycles saisonniers, qui chez certains a pu être favorisée par une hybridation avec Néandertal.

L'équipe de chercheurs est cependant consciente que son étude peut être faussée par son échantillon d'ADN, tous prélevés chez des Britanniques, et espère la reproduire à une plus grande échelle. En jeu, une meilleure connaissance de notre adaptation aux rythmes circadiens, dont le bouleversement par le quotidien moderne est source de nouvelles pathologies.