Extinction des dinosaures : l'impact de l'astéroïde aurait provoqué un tsunami avec des vagues d'1,5 km de haut

Selon les universitaires, le tsunami aurait débuté deux minutes et demie après l'impact. Un mur d'eau de 4,5 kilomètres de haut se serait alors formé. Dix minutes après l'impact, à quelque 220 kilomètres de là, une vague d'environ 1,5 kilomètre de haut, initialement ayant la forme d'un anneau, a balayé l'océan dans toutes les directions, surtout vers l'est et le nord-est.