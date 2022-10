Fourmi électrique, crabe bleu, cochenille-tortue... Ces nouvelles espèces invasives détectées en France

Fourmi électrique, cochenille-tortue, crabes aux pinces bleues… Ces espèces exotiques, introduites par l’homme hors de leur habitat habituel, menacent la biodiversité. Un phénomène qui s’accentue sous l’effet du changement climatique et qui inquiète de plus en plus les biologistes. Les experts de l’ONU considèrent cette menace comme étant l’une des cinq principales causes de destruction de la nature dans le monde.

Et la France, bien évidemment, n’y échappe pas. La secrétaire d'État à la Biodiversité, Bérangère Abba, a d’ailleurs présenté en début d’année un plan national de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, qui doit notamment se traduire par 500 opérations "coup de poing" menées en métropole et dans les territoires d’Outre-mer, entre 2022 et 2025, pour tenter de les éradiquer ou de limiter leur impact sur les écosystèmes. En attendant, petit tour d’horizon de ces espèces animales invasives qui ont fait l’actualité ces derniers mois.