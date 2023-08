Pièges à phéromones, vapeur d'eau... de nouvelles pistes pour lutter contre les frelons asiatiques

S’il existe des disparités en fonction des départements, l’ensemble du territoire français est désormais envahi par le frelon asiatique. "Ce n’est plus seulement un problème national, mais un problème européen", souligne Éric Darrouzet, maître de conférences à l'université de Tours et spécialiste de l'espèce, selon qui "toute l'Europe de l’Ouest est colonisée". En cause notamment : le réchauffement climatique.

"Il va falloir vivre avec sur le long terme", prévient le chercheur qui, avec ses collègues de l’Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte (IRBI), travaille sur des solutions visant à "contrôler et de limiter la présence de l’insecte, qui à la fois un impact sur la biodiversité, mais aussi sur l’économie ou sur la santé humaine..."