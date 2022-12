Fusion nucléaire, la solution pour résoudre les problèmes d'énergie ? On a demandé à un physicien

À vous entendre, le chemin est encore très long et les défis nombreux avant d’aboutir…

Cette technologie n’en est qu’à ses balbutiements. Les premières expériences sur la fusion remontent seulement à 2009. On a mis treize ans pour passer un premier palier. On pensait y arriver plus tôt. Mais on sait maintenant que ça marche comme on l’avait prévu. Néanmoins, le chemin sera encore très long avant d'aboutir et les défis sont colossaux avant de parvenir à construire une usine à fusion capable de produire de l’énergie.

Là, on a un laser qui tire une fois tous les jours. Pour produire de l’énergie, il faudrait en faire 10 à 15 par seconde. De plus, on a besoin aujourd'hui de 400 mégajoules d’énergie pour créer ce laser. Là, au cours de l’expérience, on a créé seulement 3 mégajoules. Donc, on est largement déficitaire sur la grille. Pour parvenir à inverser ce ratio, il va falloir améliorer la technologie laser. Par ailleurs, les cibles qu’on utilise pour créer cette réaction sont des bijoux de technologie qui coûtent extrêmement cher. En gros, on utilise une formule 1 alors qu’il faudrait simplement une Twingo.