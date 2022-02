Fusion nucléaire : record de production au Royaume-Uni, avec l’espoir d’une énergie plus propre

Le réacteur à fusion tokamak du JET, une immense chambre magnétique en forme de donut, est le plus performant du monde. 350 scientifiques de l'Union européenne, mais aussi de Suisse, du Royaume-Uni et d'Ukraine, participent chaque année à ses essais.

Au coeur du réacteur, des aimants maintiennent une infime quantité (0,1 milligramme) de deutérium et de tritium, des atomes légers d'hydrogène, chauffés à des températures dix fois plus élevées qu'au centre du soleil pour créer du plasma, permettant aux noyaux d'hydrogène d'entrer en collision et de fusionner en atomes d'hélium plus lourds, dégageant une énergie colossale.

À quantité égale, la fusion nucléaire permet de produire quatre millions de fois plus d'énergie que le charbon, le pétrole ou le gaz, tout en étant très sûre.

Les résultats annoncés mercredi montrent la possibilité de créer de l'énergie de fusion pendant cinq secondes, le maximum possible pour que les aimants en cuivre du JET ne surchauffent pas mais pas assez pour que le processus soit viable. Les données rassemblées par les scientifiques d'Oxford pourraient toutefois s'avérer précieuses pour le réacteur à fusion Iter, encore plus avancé que le JET et en construction dans le sud de la France.

Le projet français, finalisé à 80% et qui pourrait être prêt d'ici à 2050, sera notamment équipé d'aimants supraconducteurs qui permettront de générer de l'énergie de fusion pendant plus longtemps, possiblement plus de 300 secondes. "Si c'est un succès, et nous savons que ça en sera un au regard des résultats du JET, nous pourrons développer d'autres centrales en parallèle (...) Nous sommes probablement à mi-chemin" vers une énergie de fusion viable, estime Joe Milnes.