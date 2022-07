Grâce à une IA, des chercheurs retrouvent l'origine de la météorite martienne "Beauté noire"

Le résultat a réduit le choix à dix-neuf fosses, puis une seule, Karratha. Ce cratère de 10 km de diamètre se trouve dans "une région très ancienne de l'hémisphère sud, riche en potassium et en thorium, comme Black Beauty", indique Anthony Lagain. Argument final, la météorite est la seule des martiennes à être très magnétisée, or "la région où se trouve Karratha est la plus magnétisée de Mars". Étendue sur les régions de Terra Cimmeria et Sirenum, cette zone est "probablement une relique de la croûte la plus ancienne de Mars", selon l'étude. Qui plaide pour l'envoi d'une mission dédiée à l'étude de sa géologie.

Le Pr. Bouley pointe du doigt une sorte de "biais", qui a focalisé les missions martiennes sur la recherche de traces d'eau et de vie, aux dépens des temps antérieurs, qui ont peut-être permis leur apparition. D'ailleurs, après sa découverte, NWA 7034 avait fait la Une à cause de la présence d'eau en elle. Comprendre la formation des premières croûtes planétaires, c'est comprendre ce qui s'est passé au tout début, rappelle Anthony Lagain, et "comment on en arrive à une planète aussi exceptionnelle que la Terre dans l'univers".