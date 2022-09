En plein conflit ukrainien, un astronaute américain et deux cosmonautes russes vont s'envoler vers l'ISS

Après cette manœuvre, qui dure elle-même deux heures, les nouveaux arrivants seront accueillis par leurs collègues déjà à bord de l'ISS, dont trois Russes... et trois Américains. Samantha Cristofelli, une astronaute de l'ESA est également à bord de l'ISS. Selon l'agence spatiale américaine, l'astronaute et les deux cosmonautes vont rester six mois à bord de la station. Il s'agit du second vol pour Sergey Prokopyev, et le premier pour Frank Rubio et Dmitri Petelin.

Ce n'est pas la première fois, depuis le début de la guerre en Ukraine, fin février, que des cosmonautes russes et astronautes américains se côtoient dans l'espace. Fin mars, un autre vaisseau Soyouz a ramené sur Terre deux cosmonautes russes et un astronaute américain qui se trouvaient sur la Station spatiale internationale, Anton Chkaplérov et Piotr Doubrov, ainsi que Mark Vande Hei.