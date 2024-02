Hérault : il promène son chien et tombe sur un os de dinosaure vieux de 70 millions d'années

Il y a deux ans, un habitant de Montouliers, dans l'Hérault, est tombé sur un os. Une découverte qui a mené au squelette quasi-complet de dinosaure vieux de 70 millions d'années. Le titanosaure se trouve désormais dans le laboratoire du musée de Cruzy.

Rarement l'expression "tomber sur un os" n'aura été aussi peu appropriée. Tandis qu'il promenait son chien Muffin comme chaque matin avant de se rendre au travail, Damien Boschetto a découvert un os de dinosaure. Une trouvaille incroyable pour ce passionné d'archéologie, qui aura mené au squelette presque entier d'un titanosaure enfoui dans cette forêt de Montouliers, dans l'Hérault, depuis près de 70 millions d'années.

70% du squelette retrouvé

C'est un éboulement près de Cruzy qui a mis au jour ce fossile, permettant à Damien Boschetto de le débusquer. Il faut dire que l'archéologue en herbe sait que sa région regorge d'ossements préhistoriques. Depuis plus d'un siècle, des vestiges du passé y émergent, permettant aux bénévoles de l'Association culturelle, archéologique et paléontologique (ACAP) de remplir les musées locaux de leurs trouvailles.

Cette fois-ci, la localisation est toutefois restée secrète pendant deux ans, comme le relate Midi Libre, pour éviter tout pillage. Et pour cause, le squelette fossilisé de l'animal est dans un état de conservation exceptionnel. Et surtout, le petit os était en fait relié à beaucoup d'autres. "Là, ce qui est très rare, c'est qu'il s'agit d'un dinosaure en connexion, c'est-à-dire sans aucun morceau manquant depuis l'arrière du crâne jusqu'à la queue", explique ainsi le jeune homme dans les pages du Parisien. Au total, c'est 70% du squelette du dinosaure qui pu être reconstitué. De quoi révéler un imposant titanosaure, d'une dizaine de mètres de long, et qui broutait dans cette région il y a près de 70 millions d'années.

Une trouvaille exceptionnelle, comme le confirme Francis Fage, fondateur du musée de Cruzy où se trouvent les nombreuses trouvailles des fouilleurs amateurs de la région. "C'est comme si ce dinosaure était mort là, et qu'il n'avait pas bougé." Jusqu'à ce mois de février. Transporté au laboratoire du musée de Cruzy, il va maintenant être examiné par les scientifiques.