Il est le 12e Français à aller dans l'espace : qui est Sylvain Chiron ?

L'entrepreneur français de 52 ans doit s'envoler ce dimanche dans l'espace à bord d'une fusée de l'entreprise américaine Blue Origin, fondée par Jeff Bezos. Devenu brasseur en 1999, ce Savoyard a fondé la Brasserie du Mont-Blanc. "Je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça", confie à l'AFP ce passionné d'aviation.

Sylvain Chiron va "vivre [son] rêve de gosse". Cet entrepreneur français de 52 ans né à Chambéry (Savoie) doit s'envoler ce dimanche 19 mai dans l'espace à bord d'une fusée de l'entreprise américaine Blue Origin. Au total, six passagers doivent décoller depuis l'ouest du Texas à bord de la petite fusée New Shepard de Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par le milliardaire Jeff Bezos. La fenêtre de tir s'ouvre à 08h30 locales, soit 14h30, heure française.

"Je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça", a confié le Savoyard à l'AFP, vendredi. "On va être astronautes pendant 15 minutes, donc un peu astronautes en chocolat, mais astronautes quand même !" Passionné d'aviation, cet amateur de sensations fortes a aujourd'hui hâte de pouvoir "voir la Terre dans son ensemble, d'en haut, sans frontières, avec toute sa fragilité et sa beauté". Ce qu'il attend avec le plus d'impatience ? "Surtout la vue et le recul par rapport à la Terre", dit-il. "Cette sensation sans doute de quitter un peu le monde des Hommes, et de voir la Terre dans son ensemble, d'en haut, sans frontières, avec toute sa fragilité et sa beauté."

Sylvain Chiron devait initialement s’envoler le jeudi 11 avril pour 11 minutes dans l'espace. "J’avais prévu d’emmener un drapeau savoyard dans l’espace mais le vol vient d’être, une fois de plus, reporté de plusieurs semaines", avait-il indiqué au Dauphiné Libéré.

Un pionnier des bières "crafts" françaises

"J'ai baigné assez jeune dans l'aéronautique. Je voulais vraiment devenir astronaute", témoigne Sylvain Chiron. Ayant obtenu son brevet de pilote privé dès 16 ans, il s'est finalement orienté vers des études de commerce aux États-Unis. En 1996, il relance l’activité de distillerie de l’abbaye cistercienne d’Aiguebelle, en Drôme provençale. Devenu brasseur en 1999, il fonde la Brasserie du Mont-Blanc, devenue l’une des plus grandes brasseries artisanales de France, avec 30 millions d’euros de chiffre d’affaires et 60 salariés, rappelle le Dauphiné Libéré. En septembre 2023, la Brasserie du Mont-Blanc a été vendue au groupe belge Duvel Moortgat pour continuer à s’agrandir. Sylvain Chiron se concentre désormais sur la fabrication du gin et du whisky, pour lesquels il a déjà été primé, indique le quotidien régional.

Comme le précise sur son site la distillerie du Mont-Blanc, Sylvain Chiron est un pionnier des bières "crafts" françaises, ces bières artisanales brassées en petites quantités et souvent de manière indépendante. Sylvain Chiron espère aujourd'hui devenir une source "d'inspiration pour les jeunes", afin de leur montrer qu'il "ne faut pas baisser les bras. Il faut poursuivre ses rêves et avec un peu de chance, on peut les vivre", dit-il à l’AFP.

Onze Français dans l'espace… ainsi qu'un félin

L’opportunité donnée à Sylvain Chiron est extrêmement rare : seuls onze astronautes français sont déjà allés dans l'espace, dont Thomas Pesquet. En 2023, la dernière à s’être rendue dans l’espace, la franco-italienne Ketty Maisonrouge, avait volé avec une entreprise concurrente de Blue Origin, Virgin Galactic. En outre, la chatte Félicette était partie 15 minutes dans l’espace, le 18 octobre 1963, avant de rentrer en vie.

Les vols de Blue Origin ne durent qu'une dizaine de minutes mais permettent aux passagers d'admirer la courbure de la Terre et de flotter brièvement dans la capsule. Selon Sylvain Chiron, Blue Origin a reçu "des milliers de candidatures". Il estime avoir été sélectionné grâce à un dossier démontrant sa "passion dévorante pour l'espace".

Le prix du billet, lui, est tenu secret. "Oui c'est cher" mais "pas complètement fou non plus", indique seulement le Français. L'entreprise a déjà emmené 31 personnes au-dessus de la ligne de Karman, qui marque, à 100 km d'altitude, la frontière de l'espace selon une convention internationale.

La fusée New Shepard décolle à la verticale, propulse la capsule qui se détache en vol, atteint l'espace puis retombe avant d'être freinée par des parachutes et d'atterrir. La mission de dimanche, nommée NS-25, sera le premier vol avec équipage de cette fusée depuis août 2022. En septembre de la même année, un vol sans humain à bord s'était soldé par le crash de l'étage de propulsion de la fusée. Après une enquête du régulateur américain de l'aviation (FAA), Blue Origin a procédé à des modifications et réalisé un nouveau vol sans équipage en décembre 2023. Sylvain Chiron concède que l'aventure n'est "pas complètement dénuée de risque". "Ceci étant, il faut savoir surmonter ses peurs si on veut faire des choses dans la vie", estime-t-il.