PHOTO - Le télescope James Webb capture une image hypnotisante de la galaxie du Tourbillon

Nouvelle image saisissante capturée par le télescope James Webb. L'appareil, placé en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, a cette fois pris en photo la galaxie du Tourbillon.

Les clichés de cet amas stellaire situé à 27 millions d'années lumières de l'humanité sont d'une précision impressionnante. On y distingue parfaitement les différents "bras" de la galaxie, d'une couleur orangée pour les plus éloignés, alors que ceux qui se rapprochent du centre de la galaxie se font de plus en plus clairs.