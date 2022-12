EN IMAGES - La surface de la Lune capturée de très près par la Nasa, lors du passage de sa capsule Orion

Sur les impressionnantes photos mises en ligne par l'agence spatiale, on distingue nettement une moitié de globe gris, moucheté de petits cratères, surgissant dans l'obscurité. Le vaisseau américain et ses "ailes", de larges panneaux solaires, s'approchent vertigineusement de la surface lunaire. Il y a une semaine, ce tout nouveau vaisseau a aussi battu le record de distance pour une capsule habitable, en s'aventurant à un peu plus de 432.000 km de notre planète - plus loin que ne l'ont fait les missions Apollo.