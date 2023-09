Intelligence artificielle : "Cathy", un chatbot pour lutter contre le harcèlement scolaire

Après avoir passé dix ans au sein de l’Éducation nationale, elle s'est rendu compte qu'il y avait "un trou dans la raquette" en matière d'information sur le sujet et a donc décidé de créer en mars dernier un chatbot, prénommée Cathy. "L'objectif de Cathy, c'est de fournir un outil à mes anciens collègues, aux parents et aux témoins de harcèlement avec un maximum d'informations précises et vérifiées. Et dès ce jeudi 28 septembre, une nouvelle version va s'adresser aux victimes, mais aussi aux parents qui soupçonnent leur enfant d'être un harceleur", explique-t-elle.

Co-conçu avec la psychologue Catherine Verdier, cet outil va en fait délivrer du contenu personnalisé (numéros d’urgence, vidéos, livres, groupes de paroles en ligne, indicateur de bien-être de l’enfant...) selon les besoins de l’utilisateur qui sont détectés grâce à une intelligence artificielle basée sur un système de questions-réponses. Et que les plus réticents se rassurent, "aucune donnée personnelle n'est demandée. L'idée étant de libérer la parole et que personne ne se sente culpabilisé", insiste-t-elle.