VIDÉO - Aurores polaires en France : pourquoi va-t-on en voir de plus en plus au cours des 5 prochaines années ?

Sous nos latitudes, c'est un spectacle qui a de quoi surprendre. Au cours de ce week-end, de sublimes aurores polaires ont illuminé le ciel nocturne, au-dessus des Alpes et de la Côte d’Azur, ainsi qu'en Auvergne, en Alsace ou en Normandie. Ce phénomène cosmique, fruit de l'intensité activité qui règne actuellement à la surface du soleil, est relativement courant lorsqu'on s'approche des Pôles. Cependant, il est rarissime d'en apercevoir depuis la France. Les astronomes amateurs et professionnels étaient aux aguets, depuis l'annonce d'une violente éruption solaire survenue à la veille du week-end. TF1info a contacté Carine Briand, chercheuse au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique (Lesia) de l'Observatoire de Paris et spécialiste de la physique solaire, afin d'en savoir plus sur ce petit événement.