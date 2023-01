ChatGPT, l'intelligence artificielle qui repousse les limites du possible : "Bluffant, même traumatisant en tant qu’humain"

"C’est vraiment bluffant, pour ne pas dire traumatisant en tant qu’humain", commente, auprès de TF1info, Jean-Gabriel Ganascia, professeur au laboratoire d’informatique de l’université Pierre-et-Marie Curie (Paris VII) et chercheur en intelligence artificielle. "Lorsqu'on l'utilise, on a vraiment l'impression que la machine a un raisonnement et réfléchit", ajoute ce spécialiste. Mais ce n'est en fait qu'une illusion. Lorsque ChatGPT produit un texte, le programme ne fait que broder, un mot après l’autre, sans objectif prédéfini. La machine veille simplement à ce que chaque mot respecte une cohérence statistique avec ceux qui le précèdent. Mais le résultat n'en pas moins impressionnant et marque un bond technologique dans le développement des robots conversationnels, qui avaient jusque-là le vocabulaire d'un dictionnaire et la mémoire d'un poisson rouge.

"La dimension monstrueuse de cette technologie tient au gigantisme des machines nécessaires à son fonctionnement autant qu’à la quantité phénoménale d’informations que lui ont fait ingurgiter ses concepteurs. C’est juste vertigineux", reprend Jean-Gabriel Ganascia. Vertigineux, c’est le moins qu’on puisse dire. ChatGPT renferme dans ses entrailles pas moins de 175 milliards de paramètres optimisés sur des textes de pages web universitaires, de blogs, de livres, et de Wikipédia, constituant un volume total équivalent à 750.000 de fois la Bible. "A titre de comparaison, dans le cerveau humain, il y a entre 100 à 200 milliards de neurones. Évidemment, le nombre de connexions neuronales est incomparable, mais ça vous donne un ordre de grandeur du gigantisme de la technologie", souligne le spécialiste de l'IA.