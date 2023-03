Destructions d'emplois, désinformation... Faut-il mettre en pause les recherches sur l'intelligence artificielle ?

Doit-on considérer ces technologies comme un progrès, en dépit des dangers qu'elles représentent pour la société ?

Raja Chatila : ChatGPT est une avancée technologique. Mais la question qu'on doit se poser, c'est : est-ce pour autant un progrès pour chaque être humain et pour l’humanité dans son ensemble ? On a considéré et on continue de considérer que la voiture est un progrès, parce que nous permet de nous déplacer, d’aller plus loin, d’ouvrir nos horizons et aussi d’échanger des marchandises. Et puis, on s’est aperçus que ce progrès posait quand même quelques problèmes, qui sont liés en particulier au climat. On s’est dit 'il faut peut-être faire attention'. Est-ce qu’on abandonne les voitures pour autant ? Non, pas vraiment, mais on cherche à la rendre plus vertueuse.

Lorsqu'on y réfléchit, tout progrès n’est pas forcément un véritable progrès, acceptable pour toute l’humanité. Et parfois, c’est très difficile de revenir en arrière pour corriger ses effets néfastes. Si dès le départ, on avait pensé que le moteur thermique émet du gaz carbonique et qu'il s’accumule dans l’atmosphère - et on sait depuis très longtemps ce qu’est l’effet de serre - on n’en serait pas là aujourd’hui. Le problème aujourd’hui, c’est qu’on doit inventer la voiture qui est compatible avec la vie humaine. On en est là... Et, c’est pour ça qu’il est essentiel de lever le carton rouge concernant ChatGPT, quand il est encore temps. Et d’orienter ce progrès dans la direction qui soit la plus bénéfique pour l’humanité.