Astéroïde dévié : "L’impact a eu un résultat qui a dépassé nos attentes"

C’est "un moment décisif pour la défense planétaire, et un moment décisif pour l'humanité", a déclaré mardi l’administrateur de la Nasa, Bill Nelson. Vous partagez cet avis ?

L’objectif des missions Dart et Hera est de fournir aux prochaines générations qui, un jour, en auront besoin, on le sait, un plan validé, robuste, coordonné. Pour que le jour où se risque se concrétisera, ils n’aient pas à improviser. Pour l’instant, il n’y a pas de raisons de s’en préoccuper. En revanche, il y a de bonnes raisons de s’en occuper. D’autant qu’on a un énorme avantage, c’est qu’on a les moyens de le prédire et de le prévenir avec justement des solutions qu’on est en train de mettre en œuvre et qui sont raisonnables. Les futures générations nous en voudraient de pas avoir fait le job alors qu’on pouvait le faire.

À vous écouter, la menace est bien réelle, à combien l’évaluez-vous ?

Aujourd’hui, on connaît plus de 90% des objets de plus de 1 km, qui est le seuil à partir duquel une catastrophe à l’échelle du globe pourrait être envisagée. Il n’y en a aucun qui nous menace directement, au moins pour le prochain siècle. Leur fréquence d’impact, c’est tous les 500.000 ans en moyenne. L’incertitude, c’est pour les objets de l’ordre de 140 mètres de large, qui est le seuil de catastrophe à l’échelle d’une région, comme Dimorphos. On en connaît environ 40%. Leur fréquence d’impact est relativement faible, c’est tous les 10.000 ans en moyenne. Mais le risque n’est pas nul, cela vaut quand même le coup d’en faire l’inventaire. La Nasa prévoit justement d’envoyer un télescope spatial, nommé NEO Surveyor, qui fera le job en dix ans. Normalement, d’ici à 2040, nous aurons une bonne connaissance du risque et la possibilité.