Un astronaute cuisine une mousse au chocolat dans l'espace... grâce à une invention française

À terme, le système "Food processor" pourrait servir de fourneaux aux résidents des futures bases spatiales sur la Lune et, dans un avenir plus lointain, sur Mars. "L'ISS est à 400 kilomètres. Les missions durent six mois et les ravitaillements se font régulièrement. Lorsqu'il s'agira d'aller sur Mars, la durée sera nettement plus longue. Et la distance rendra impossible pour les ravitaillements intermédiaires. Dans ce contexte, l'alimentation des astronautes doit évoluer. Il doit être possible d'emmener la quantité nécessaire de plats préparés vers Mars", explique, dans la vidéo ci-dessus, David Moreeuw, l'un des ingénieurs qui a travaillé sur la conception de l'appareil. De quoi ouvrir la voie à l'installation de robots cuisiniers autonomes à bord des futurs vaisseaux.