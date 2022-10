Dans l'ISS, une Russe et deux Américains : où en est la coopération spatiale en temps de guerre ?

Le directeur des vols habités de l'Agence spatiale russe (Roscosmos), Sergueï Krikaliov, était présent sur place en Floride pour ce que beaucoup ont perçu comme une opération de séduction, suite aux propos tonitruants de ses supérieurs ces derniers mois. Lors d'une conférence de presse suivant le décollage, il a salué ces vols conjoints comme "une nouvelle phase de coopération", mentionnant notamment un vol spatial américano-russe en 1975, alors symbole de détente durant la Guerre froide. Pour rappel, le 17 juillet 1975, un vaisseau Soyouz et un vaisseau Apollo s’étaient rejoints en orbite, et une poignée de main historique avait eu lieu entre l’Américain Thomas Stafford et le Soviétique Alexeï Leonov.