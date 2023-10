Italie : un papyrus carbonisé par l'éruption du Vésuve il y a 2000 ans révèle ses secrets grâce à l'IA

Alors, pendant des années, un autre informaticien, Brent Seales, et son équipe ont cherché à "déballer virtuellement" ces délicats vestiges carbonisés. Il s'est rendu compte qu'en passant les écrits au rayon X, l'imagerie pouvait capturer de minuscules différences de texture permettant de distinguer les zones de papyrus recouvertes d'encre. Le déchiffrage des parchemins restait toutefois impossible. C'est pourquoi, en mars dernier, son équipe a publié des milliers d'images 3D des rouleaux passés aux rayons X et créé le "Vesuvius Challenge". À la clé, plusieurs récompenses, dont 40.000 dollars (plus de 38.000 euros) pour quiconque arrivera à déchiffrer plus de dix caractères.

C'est là que Luke Farritor est entré en jeu. Étudiant à l'Université du Nebraska-Lincoln, il a utilisé l'intelligence artificielle pour apprendre à son algorithme à détecter les différences ultra-subtiles dans la surface du parchemin. Qui a fini par détecter plusieurs lettres grecques, sur une bande d'à peine quatre centimètres carrés. L'un des mots a même pu être traduit : "porphyras" (πορϕυρας), qui signifie "violet" en grec ancien.