Une fresque découverte à Pompéi montre une "pizza" dans sa version antique

À Pompéi, il y a 2000 ans, on dégustait déjà des pizzas, ou du moins une version antique de ce plat napolitain qui symbolise à lui seul aujourd’hui l’Italie. Une splendide nature morte représentant une coupe de vin et ce qui ressemble à s'y méprendre à une pizza a été découverte au cours de fouilles sur les parois d'une antique maison de la célèbre ville romaine. De forme ronde, comme dans sa déclinaison actuelle, celle-ci était cependant agrémentée de fruits (une grenade et ce qui semble être une datte) et d'épices représentées par des points de couleur jaunâtre et ocre.