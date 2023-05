Jusqu'à 25 fois plus polluante : pourquoi la viande de synthèse n'est (finalement) pas si écolo

De la viande sans tuer d’animaux, la piste est séduisante. Souvent décrite comme une alternative éthique à l’élevage industriel, la viande dite artificielle - conçue à partir de cellules souches d’origine animale dans un laboratoire – suscite un certain engouement depuis quelques années. Si l'on en croit ses défenseurs, une poignée de startups, basées principalement aux États-Unis et en Israël, cette bidoche à la sauce futuriste pourrait à la fois répondre aux défis de l’explosion démographique et du changement climatique. De quoi nourrir l'espoir d'une industrie à l'avenir sans la moindre souffrance animale - pas moins de 80 milliards d'animaux destinés à être mangés sont tués chaque année dans le monde - mais aussi plus verte.