De nouvelles images d'un immense canyon sur Mars dévoilées par l'Agence spatiale européenne

D'après l'Agence, le canyon sur Mars mesure 4000 kilomètres de long, 200 km de large et jusqu'à 7 km de profondeur. "Il est presque dix fois plus long, 20 fois plus large et cinq fois plus profond que le Grand Canyon", poursuit l'ESA. "En tant que plus grand système de canyons du système solaire, il s'étendrait de la pointe nord de la Norvège à la pointe sud de la Sicile."