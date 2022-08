L'astronaute Thomas Pesquet a-t-il avoué que l'homme n'était jamais allé sur la Lune comme le laisse croire une vidéo ?

Au micro de France 2 ce dimanche 28 août, depuis la base américaine de Cap Canaveral, en Floride, l'astronaute français analyse la mission Artémis 1, dont le décollage a finalement été reporté à samedi. Une interview dont ont été extraites plusieurs phrases, mises bout à bout dans une vidéo vue plus de 460.000 fois en moins de 20 heures. Voici ce qu'on l'entend dire : "Quand je regarde la Lune le soir, ça me fait quand même un petit frisson, parce que ce n'est pas la même chose de se dire est-ce-que c'est humainement possible d'aller là-bas. La Lune, il faut voir qu'il y a un facteur 1000. C'est 1000 fois plus loin que la Station spatiale. Il y a encore une autre dimension dans le voyage spatial." Et de conclure son propos avec cette phrase : "On va aller très loin. Aussi loin qu'aucun être humain ne s'est éloigné de la Terre." Une citation répétée et ralentie par le monteur qui appelle à "écouter jusqu'à la fin". Sous-entendu : l'astronaute le plus populaire de France aurait avoué que l'humain n'a jamais posé un pied sur la Lune. Qu'en est-il vraiment ?