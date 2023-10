L'astrophysicien Hubert Reeves est mort à l'âge de 91 ans

Né à Montréal le 13 juillet 1932, il était également un scientifique accompli et reconnu. Après une licence de physique obtenue à l'Université de Montréal, il avait obtenu une maîtrise à l'Université McGill. Il s'était ensuite envolé aux États-Unis pour son doctorat, qu'il avait soutenu à la prestigieuse Université Cornell. Spécialiste des éléments légers que sont le lithium, le béryllium et le bore, il avait montré avec Jean Adouze qu'ils se créent lorsque se brisent dans l'espace des noyaux de carbone, d'oxygène ou d'azote.

En tant que professeur, il avait fréquenté les plus grandes institutions. Tour à tour professeur en Europe et en Amérique, à Columbia, Berkeley, mais également à l'Université de Montréal et à l'Université libre de Bruxelles, il était également consultant pour la Nasa. En France il était devenu directeur de recherches au CNRS en 1965, et conseiller scientifique au Commissariat de l'énergie atomique. En 2019, il avait été nommé grand officier de l'Ordre national du mérite par le pays qu'il n'avait plus jamais quitté.