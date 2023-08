Récemment découverte, la comète Nishimura pourrait être visible à l'œil nu début septembre

L’astre chevelu passera au plus près de la Terre le 12 septembre prochain. À cette date, il se trouvera à une distance d’environ 125 millions de kilomètres de notre planète. Puis, cinq jours plus tard, la comète Nishumura atteindra son périhélie, c’est-à-dire le point de son orbite le plus proche du Soleil, à une distance d’environ 33 millions de kilomètres, si celle-ci ne s'est pas désintégrée d'ici là en s'en rapprochant aussi près. Depuis ce samedi 26 août, elle se trouve dans un coin du ciel en direction de la constellation du Cancer. Elle traversera ensuite celle du Crabe et celle du Lion à partir du 5 septembre.

À compter de cette date, l'astre deviendra peut-être suffisamment brillant pour commencer à être visible à l’œil. Dans les jours suivants, sa luminosité devrait encore doubler. Malheureusement, à mesure que la comète se rapproche du Soleil, elle descend de plus en plus bas au niveau de la ligne d’horizon. Le 12 septembre au matin, même si l’astre chevelu aura encore gagné en éclat, il sera extrêmement difficile de l'apercevoir. Or, il s'agira certainement de la toute dernière occasion de l'observer, depuis la Terre.