La Nasa détaille son plan pour rapporter sur Terre des échantillons martiens en 2033

Depuis plus d'un an et demi, le robot Perseverance a entamé son odyssée sur la planète rouge, collectant déjà 11 échantillons de roche martienne. Mais un nouveau programme encore plus vaste (et délicat) est en cours de préparation par les équipes de la Nasa. Car une fois la roche extraite, il faut réussir à l'acheminer sur la Terre afin d'en étudier les détails, en quête de traces de vie ancienne.

À ce titre, l'agence spatiale a détaillé, ce mercredi 28 juillet, son plan sur la manière dont une trentaine d'échantillons de roche martienne devraient être rapportés sur la planète bleue en 2033.

Initialement, la Nasa prévoyait l'envoi sur Mars d'un second rover, qui serait allé chercher les échantillons déposés par Perseverance pour les emporter jusqu'à un atterrisseur. Ce dernier devrait partir de la Terre en 2028 pour arriver sur Mars au milieu de l'année 2030. Il portera sur son dos une mini-fusée nommée Mars Ascent Vehicle, un bras robotique et deux petits hélicoptères.