La NASA perd deux satellites destinés à la surveillance des ouragans

Mais ce n’est pas la première fois que la start-up est confrontée à ce genre de problème avec sa fusée à deux étages. En février dernier, lors d'une autre mission CubeSat de la NASA, le deuxième étage d'Astra n'avait pas non plus réussi à atteindre l’orbite. "Nous regrettons de ne pas pouvoir livrer les deux premiers satellites TROPICS. Rien n'est plus important pour notre équipe que la confiance de nos clients et la livraison réussie des satellites TROPICS restants", a tweeté le PDG d'Astra, Chris Kemp. "Nous partagerons plus lorsque nous aurons plus de données", a-t-il ajouté.