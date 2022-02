La Nasa se prépare à précipiter l'ISS dans le Pacifique en 2031

Conçue à l’origine pour une durée de quinze ans, l'ISS devait initialement tirer sa révérence en 2015, avant que sa mort annoncée soit repoussée en 2014. Mais suite aux engagements de Joe Biden, elle doit finalement connaître une troisième décennie d'activité. Fin décembre, le président américain a indiqué sa volonté de prolonger les opérations, et donc son financement, jusqu'à fin 2030 pour poursuivre les recherches qui y sont menées en collaboration, notamment, avec la Russie.

"L'ISS entre maintenant dans sa troisième décennie, qui n'est autre que la plus productive", se réjouit la Nasa dans son rapport. "Cette troisième décennie va permettre à la Nasa de vérifier les technologies d'exploration et de recherche qui doivent permettre de soutenir l'exploration de l'espace. Elle doit aussi permettre de continuer à faire profiter l'humanité des découvertes médicales et environnementales et de jeter les bases d'un avenir commercial en orbite terrestre basse", décrit l'agence spatiale. Elle compte notamment l'utiliser comme "analogue pour une mission de transit vers Mars".