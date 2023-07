La pollution de l'air favoriserait le risque de glaucome, cause majeure de cécité

Un effet indésirable de plus. Des chercheurs de l’Inserm et de l’université de Bordeaux ont mis au jour un lien entre la pollution atmosphérique et le vieillissement oculaire. Selon une étude menée pendant 10 ans sur 683 personnes âgées de plus de 75 ans à Bordeaux, une exposition importante aux particules fines et au dioxyde d'azote favoriserait le risque de développement de glaucome. "Dans le cadre de cette étude, les personnes ont bénéficié d’examens oculaires tous les deux ans entre 2009 et 2020, afin de mesurer l’évolution de l’épaisseur de la couche des fibres nerveuses de leur rétine", écrit l'Inserm dans un communiqué. Plus le sujet observé est exposé à ces types de polluants, plus la couche nerveuse rétinienne de leurs yeux s'affine rapidement, les rendant plus vulnérables au développement de cette pathologie, deuxième cause de cécité dans le monde.