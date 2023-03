La première fusée au monde imprimée en 3D prête à décoller depuis la Floride

Haute de 33,5 mètres avec un diamètre d'un peu plus de 2 mètres, la fusée Terran 1 ressemble à n'importe quelle fusée. Son premier étage comporte neuf moteurs, également imprimés en 3D, et son deuxième étage, un moteur. Au total, 85% de la masse de la fusée a été imprimée en 3D, et l'entreprise vise dans le futur les 95%. Les avantages sont multiples : réduire les coûts et simplifier le processus de fabrication, tout en offrant une plus grande flexibilité.

Une fois opérationnel, l'engin sera capable en théorie de placer 1250 kilos en orbite terrestre basse. Mais ce lancement, baptisée "Good Luck, Have Fun" (qui se traduit en français par "Bonne chance, amusez-vous"), ne transporte aucune charge utile. Au lieu de cela, l'engin placera sur une orbite d'environ 200 kilomètres son étage supérieur, qui contient à l'intérieur de son cône un anneau métallique, premier composant produit par l'entreprise via la technologie d'impression 3D.