La quatrième (et dernière) super lune de l'année à admirer dans la nuit de jeudi à vendredi

Le matin du vendredi 29 septembre, juste après le coucher de lune, il sera également possible d’observer trois planètes, Vénus (la plus lumineuse dans notre ciel nocturne), Jupiter et Mercure (la plus faible), ainsi que Capella en regardant dans la direction de la constellation du Char. C'est la sixième étoile la plus brillante dans notre ciel nocturne. Bien qu’on ait tendance à la considérer comme un astre à part entière, il s'agit en réalité de quatre étoiles qui orbitent par paire l'une autour de l'autre, à quelque 43 années-lumière de nous.

Par chance, les conditions météorologiques seront idéales pour observer ce ballet céleste. Si vous avez prévu de faire autre chose cette nuit-là, il faudra malheureusement s’armer de patience et attendre jusqu'à l'été prochain. La prochaine super lune aura lieu le 19 août 2024, il s’agira de la "super lune d’Esturgeon". Suivront ensuite dans l’ordre la "super lune des moissons" (18 septembre 2024) puis la "super lune du chasseur" (17 octobre 2024) et enfin la "super lune du Castor" (15 novembre 2024).