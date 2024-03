La Russie et la Chine envisagent de construire une centrale nucléaire sur la Lune

Le chef de l’agence spatiale russe a annoncé cette semaine un projet conjoint avec la Chine d’installer une centrale nucléaire sur la Lune, à l’horizon 2033-2035. Cette centrale permettrait d’alimenter en énergie une future station lunaire sino-russe.

La conquête mondiale de l’espace n'a plus de limite. Lors du festival mondial de la jeunesse en Russie, du 1er au 8 mars, le patron de l’agence spatiale russe Roscosmos, Iouri Borissov, a fait une annonce des plus insolites : déployer une centrale nucléaire, en partenariat avec la Chine, sur la Lune. "Aujourd'hui, nous envisageons sérieusement la livraison et l'installation d'une centrale sur la surface lunaire avec nos collègues chinois, pour l’horizon 2033-2035", a-t-il lancé, cité par l'agence de presse Reuters.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme lunaire sino-russe mis en place en mars 2021, et si le projet peut surprendre, "il s’agit d’un défi très sérieux", a assuré Iouri Borissov. Pékin et Moscou entendent également créer une "station lunaire scientifique internationale" (ILS) pour faire concurrence au programme américain Artemis, abrité par la Nasa.

Le directeur de Roscosmos a expliqué qu’une centrale nucléaire sur la Lune permettrait d’approvisionner cette future station lunaire en énergie, pour pallier l’insuffisance des panneaux photovoltaïques. "Les panneaux solaires ne seraient pas en mesure de fournir suffisamment d'électricité pour alimenter les futures colonies lunaires", a ajouté Iouri Borissov, expliquant que la Lune n’est pas éclairée par le Soleil en permanence, et que les satellites ne sont donc pas assez exposés au soleil.

Construire un vaisseau spatial à propulsion nucléaire

À l’occasion de ce festival, Iouri Borissov a aussi mentionné un autre projet russe : celui de la construction d’un vaisseau spatial à propulsion nucléaire. Selon lui, toutes les questions techniques concernant le projet ont été résolues, à l’exception de la recherche d’une solution pour refroidir le réacteur nucléaire. "Nous travaillons sur un remorqueur spatial. Cette énorme structure serait capable, grâce à un réacteur nucléaire et à des turbines de grande puissance, de transporter de grandes cargaisons d'une orbite à l'autre, de collecter des débris spatiaux et d’être utilisée dans de nombreuses autres situations", a-t-il détaillé.

En septembre 2023, l’Afrique du Sud a rejoint le programme de station spatiale lunaire sino-russe. Concrètement, le projet inclut aussi le développement d’un robot sauteur, et de mini-rovers fabriqués pour étudier la surface de la Lune, comme le précise l’agence de presse russe Tass.

Par le passé, Moscou a déjà indiqué vouloir lancer plusieurs missions sur la Lune. La Chine a de son côté prévu d’y envoyer le premier astronaute chinois avant 2030. La Nasa avait quant à elle déjà parlé, en juin 2022, d’un projet similaire de centrale nucléaire sur la Lune, en collaboration avec le département de l’Énergie des États-Unis – "qui devrait être lancé d'ici à la fin de la décennie".