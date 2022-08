La Terre a battu un nouveau record : pourquoi sa rotation s'accélère-t-elle ces derniers temps ?

On l’a tous appris à l’école, notre petite planète tourne autour du Soleil en 365 jours (et un quart), tout en pivotant sur elle-même en 24 heures, d’où l’alternance jour-nuit suivant le côté exposé au Soleil. Si l’on en croit les derniers relevés, la planète bleue est de plus en plus pressée de terminer sa journée. En 2020, la Terre a enregistré vingt-huit des jours les plus courts des cinquante dernières années, souligne le Guardian.

Le 26 juillet, un nouveau record a bien failli être établi, la Terre ayant grignoté 1,5 milliseconde sur les 86.400 secondes qui composent une journée sur notre planète habituellement. Vu d’en bas, à l’évidence, le monde s’accélère, tout le monde en convient. Mais depuis tout là-haut, lorsqu’on regarde sur une échelle de temps plus grande, c’est tout l’inverse. Au fil des siècles, la vitesse de rotation de notre planète ralentit et la durée du jour s'allonge inexorablement.