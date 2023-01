La Terre y passe ce mercredi : qu'est-ce que le périhélie ?

Au fil des années, périhélie et aphélie n'ont pas lieu à la même date. Selon l'Observatoire de Paris et le site Futura-Sciences, ils sont calculés "par rapport au barycentre (centre de gravité, ndlr) Terre-Lune, lui-même en rotation autour du centre de gravité du Soleil". Or, cette orbite subit l'influence des autres planètes du Système solaire.

Il y a donc un décalage entre deux périhélies consécutifs et le temps d'une année : le premier dure 365 jours et près 25 minutes, soit 25 minutes de plus que le premier. Conséquence directe, la date de ce phénomène glisse progressivement dans le temps. "Dans 10.000 ans, le périhélie s'inversera avec l'aphélie et coïncidera avec le solstice d'été", calcule Futura-Sciences.