Ces scientifiques qui veulent ressusciter le dodo, animal mythique de l'Ile Maurice

En parallèle, les chercheurs vont essayer de modifier le matériel génétique d'un animal toujours en vie, appartenant à la famille des Colombidés. Cette dernière regroupe les colombes, les tourterelles et les pigeons. Le parent vivant le plus proche du dodo ? Le pigeon Nicobar. Les cellules génétiquement modifiées, appelées cellules germinales primordiales, seront ensuite transférées dans un hôte de substitution d’une autre espèce, la poule. Ambitieux, Colossal précise que les premiers dodos pourraient voir le jour d’ici six ans.

Les chercheurs ne souhaitent pas uniquement faire renaître un dodo : ils veulent lui redonner vie avec un "réensauvagement", en le réinstallant dans son habitat naturel. En particulier à l'Ile Maurice, où cette espèce indigène vivait. Là-bas, le dodo ne volait pas, et pesait à l'âge adulte environ 23 kilos. Il a été éradiqué après l'arrivée d'explorateurs portugais sur l'île, aux environs de 1505 : on estime qu'en 1681, le dodo avait complètement disparu de son milieu naturel sous l'effet de la colonisation. Il n'a pas résisté à l'agression que constituait l'irruption de chasseurs humains, mais aussi des chiens, cochons et rats que les Européens, les colonisateurs néerlandais en particulier, avaient apportés sur l'île.