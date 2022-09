Le jour où Champollion a révélé le secret des hiéroglyphes

Mais l'essentiel est ailleurs. "Pour la première fois, on a accès à un document en trois écritures (hiéroglyphes, démotique, grec, ndlr), présentant des hiéroglyphes accompagnés de leur traduction", souligne la Bibliothèque nationale de France (BNF) dans une vidéo. Grâce au grec, les chercheurs découvrent rapidement que le texte renvoie, en fait, à un décret royal de Ptolémée V datant d'environ 200 avant J-C. Malgré tout, l'œuvre d’art reste une énigme, quand bien même les plus grands savants du continent s’échinent dessus. La clé pour comprendre les hiéroglyphes, cette langue née dans la vallée du Nil cinq millénaires plus tôt et progressivement tombée dans l'oubli, demeure inaccessible.