Le jour où... la Russie a envoyé pour la dernière fois une sonde spatiale vers la Lune

Un peu plus d’un demi-siècle après les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, la petite sœur jumelle de la Terre fait de nouveau rêver. Américains et Russes, mais aussi Chinois et Indiens, ambitionnent tous d’envoyer à nouveau des humains fouler le sol lunaire. Dans ce remake version XXIe siècle de la course à la Lune, bien que les États-Unis aient une longueur d’avance sur les autres, les Russes pourraient bien jouer les trouble-fêtes. Moscou se prépare à envoyer ce vendredi 11 août une sonde spatiale vers la Lune.