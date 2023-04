Le jour où... le 8 avril 1960, le projet Ozma, première tentative pour détecter une vie extraterrestre

Drake a choisi une série d'étoiles pour entamer ses observations, situées dans les constellations de la baleine et de la rivière. Toutes deux se trouvaient à une distance d'environ onze années-lumière de la Terre, et présentaient une luminosité similaire à celle du Soleil. À l'époque, on supposait (sans toutefois pouvoir le prouver), que ces étoiles disposaient de planètes dans leur système solaire.

D'avril à juillet 1960, à raison de six heures par jour, le récepteur installé sur le large radiotélescope (plus de 25 mètres de diamètre) a été réglé sur une fréquence précise. L'hypothèse retenue était que cette fréquence, de 1420 MHz, serait connue de toute société technologiquement sophistiquée et qu'elle pourrait constituer en quelque sorte une "fréquence d'appel" universelle. Entouré d'une petite équipe, Drake a eu recours à un enregistreur graphique et un haut-parleur, afin de s'assurer de capter le moindre signal transitant via l'antenne. À l'exception d'une fausse alerte, qui aurait été causée par le radar d'un avion, aucune variation significative n'a été enregistrée. Le seul son qui provenait du haut-parleur était statique et aucune variation notable des courbes n'a été constatée via l'enregistreur graphique.