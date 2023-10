Le Nobel de chimie décerné à un trio de spécialistes des nanoparticules

L'année dernière, le prix Nobel de Chimie avait été attribué aux Américains Carolyn Bertozzi et Karl Barry Sharpless et au Danois Peter Morten Meldal "pour le développement de la 'chimie click' et de la chimie bio-orthogonale", qui contribuent aujourd'hui à des traitements plus ciblés contre le cancer, ainsi que de nombreuses autres applications.