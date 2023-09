Le télescope James Webb découvre des conditions favorables à la vie sur une "super-Terre"

Ces découvertes n'établissent pas non plus la présence de la vie sur cette "planète hycéenne", environ deux fois et demi plus grosse que la Terre. Une atmosphère et des océans y permettant la vie sont encore à l'état d'hypothèses. Les observations de ces planètes lointaines sont rendues particulièrement difficiles par l'éclat de leurs soleils respectifs.

L'équipe de Cambridge a utilisé les observations faites à l'instant où la planète passe devant son étoile, dont le rayonnement traverse un court instant sa fine atmosphère. Une performance que seul pouvait permettre le télescope James Webb, opérationnel depuis juillet 2022, selon les chercheurs. Ils vont maintenant utiliser un autre outil du télescope spatial international, son spectrographe, pour valider ou non leurs premières conclusions.