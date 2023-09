Les dangereuses fourmis de feu rouges commencent à envahir l’Europe

Il s’agit d’une des espèces les plus envahissantes et les plus nuisibles au monde. 88 nids répartis sur cinq hectares de fourmis de feu rouges, dénommées ainsi pour leur venin brûlant, ont été repérés par des scientifiques en Sicile, en Italie. Originaires de l’Amérique du Sud, c’est la première fois que ces fourmis atteignent l’Europe, comme le révèle une étude publiée ce lundi dans The Current Biology par une équipe internationale de chercheurs.