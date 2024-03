Les éléphants d'Asie enterrent leurs petits décédés et les pleurent en barrissant

Une étude publiée dans le Journal of Threatened Taxa détaille cinq cas d'éléphanteaux qui ont été enterrés par leur troupeau. Ce phénomène avait été étudié chez les éléphants d'Afrique, mais jamais chez leurs cousins asiatiques.

À la mort d'un petit, les éléphants d'Asie l'enterrent et le pleurent en barrissant autour de sa dépouille, montre une étude parue dans le Journal of Threatened Taxa. Les recherches ont été menées dans le nord du Bengale en Inde.

Les chercheurs, de deux universités indiennes, ont identifié cinq sites où des éléphanteaux, âgés entre trois mois et un an et décédés d'une défaillance d'organe, ont été enterrés par leur troupeau. Les adultes transportent le petit par le tronc et les pattes et le couchent sur le dos, dans les canaux d'irrigation de plantations de thé, à quelques centaines de mètres d'établissements humains.

Le troupeau ne revient pas sur le lieu de l'enterrement

"Grâce à des observations opportunes, des photographies numériques, des notes de terrain et des rapports d'autopsie, nous suggérons que les dépouilles ont été enterrées à la manière étrange d'un gisant, quelle que soit la raison de la mort du petit", indique l'étude.

Dans un cas, le troupeau a été observé en train de barrir autour du petit enterré. À chaque fois, les éléphants ont quitté les lieux "dans les 40 minutes suivant l'enterrement" et ont évité de revenir au même endroit. Seuls les petits sont enterrés de cette manière, le transport des adultes n'étant pas réalisable. En revanche, on savait déjà que les éléphants visitent les dépouilles de leurs congénères à différents stades de décomposition.

L'enterrement des petits avait déjà été "brièvement étudié" chez les éléphants d'Afrique, mais jamais chez leurs cousins asiatiques. Ces animaux en voie de disparition seraient environ 26.000 à l'état sauvage, principalement en Inde mais aussi en Asie du Sud-Est.