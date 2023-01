Les fossiles d'un Megaraptor et de trois autres dinosaures découverts au Chili

Parmi eux, des dents et des parties osseuses post-crâniennes d'un Megaraptor appartenant à la famille des Théropodes. Ces créatures carnivores avaient des griffes de rapace, de petites dents déchirantes et de gros membres supérieurs. Selon les recherches sur le sujet, ils se trouvaient au sommet de la chaîne alimentaire, dans cette zone qu'ils habitaient il y a entre 66 et 75 millions d'années à la fin du crétacé. "L'une des caractéristiques qui nous ont permis d'identifier avec une grande certitude leur appartenance aux Megaraptoridae est, tout d'abord, que les dents sont très courbées vers l'arrière", détaille Jared Amudeo, chercheur du Réseau paléontologique de l'Université du Chili, dans un communiqué.

Deux spécimens d'Unenlagia, étroitement apparentés aux Velociraptors, ont aussi été exhumés. Ils ont un "caractère évolutif, ce qui indiquerait qu'il s'agit d'une nouvelle espèce d'Unenlagia ou peut-être d'un représentant d'un clade (groupe) différent", affirme le scientifique.