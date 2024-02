Les images de l'amerrissage de la capsule Dragon, qui met fin au plus long voyage privé dans l'espace

Les quatre astronautes "privés" de la mission Ax-3, la "première entièrement européenne", ont amerri au large de la Floride ce vendredi. Propulsés par la capsule Dragon de SpaceX, ils ont passé près de trois semaines sur la Station spatiale internationale.

Un long voyage privé qui en appelle d'autres. Lancée le 18 janvier dernier, la mission commerciale Axiom-3 (Ax-3) s'est achevée vendredi par l'amerrissage, au large des côtes de Floride, de la capsule Dragon. Les quatre astronautes Michael López-Alegría, Walter Villadei, Alper Gezeravcı et Marcus Wandt sont ainsi de retour sur Terre après quasiment 500 heures passées dans l'espace, notamment à bord de la Station spatiale internationale (ISS). La manœuvre s'est déroulée sans anicroche, les quatre parachutes permettant une arrivée en douceur sur les flots.

Au-delà de la durée - c'est la plus longue mission privée menée par Axiom Space -, il s'agissait d'une première historique à plus d'un titre : la première mission privée composée d'astronautes parrainés par l'ESA ainsi que le premier séjour dans l'espace pour un Turc, en l'occurrence Alper Gezeravcı. Contrairement aux deux missions précédentes menées sous la houlette de la firme américaine, en collaboration avec SpaceX et la Nasa, ce sont des hommes chevronnés de l'aérospatial qui ont été choisis pour ce périple. Et il s'agissait, cette fois, selon les mots de l'entreprise, de la "première mission (spatiale) commerciale entièrement européenne".

Des expériences essentielles pour l'avenir

Alors que la Nasa prépare son départ à moyen terme de l'ISS, qui doit prendre sa retraite à l'horizon 2031, l'équipage a mené, pendant son séjour à bord, plusieurs dizaines d'expériences dans divers domaines scientifiques et technologiques, y compris en physique et en médecine spatiale. Ces travaux doivent permettre à terme de faire progresser les vols habités mais aussi contribuer à l'amélioration de la vie sur la planète bleue.

Ce séjour passé en orbite ont aussi représenté une expérience unique. "Ces semaines passées ici ont été incroyables, bien remplies et très amusantes", s'est d'ailleurs félicité le commandant de la mission Michael López-Alegría lors d'une cérémonie de départ retransmise en direct à bord de la station. "Je suis très fier de mes coéquipiers de l'Ax-3, qui ont aidé leurs agences à atteindre tous leurs objectifs scientifiques, à faire des démonstrations technologiques et à organiser des activités de sensibilisation", a-t-il ajouté.

Une quatrième mission privée vers l'ISS, Ax-4, est prévue plus tard dans l'année. Elle devrait, selon toute vraisemblance, être dirigée par l'ancienne astronaute de la Nasa Peggy Whitson, rapporte le site spécialisé FuturaSciences. Cette dernière a déjà passé 675 jours dans l'espace, le record pour une femme.