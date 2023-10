Les obsèques du célèbre astrophysicien Hubert Reeves prévues le 25 octobre à Paris

Le chercheur était l'un des plus grands spécialistes mondiaux du cosmos et de son histoire. Vulgarisateur hors pair, il n'avait cessé d'alerter les responsables politiques de la planète sur les effets du réchauffement climatique. "La passion d'Hubert Reeves pour la science, le savoir et le monde était évidente et contagieuse", a notamment réagi le Premier ministre canadien Justin Trudeau à l'annonce de sa mort, la semaine dernière.