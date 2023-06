Les tombes les plus anciennes de l'Histoire potentiellement découvertes en Afrique du Sud

Les tombes les plus anciennes découvertes jusqu'ici, notamment au Proche-Orient et au Kenya, datent d'environ 100.000 ans avant notre ère et abritent des restes d'Homo sapiens. Les sépultures sud-africaines datent de -200.000 à -300.000 ans. Elles contiennent des ossements d'Homo naledi ("étoile", en langue locale), petit hominidé d'environ 1,50 m de haut et au cerveau de la taille d'une orange.

L'espèce, dont la découverte en 2013 par le paléoanthropologue américain Lee Berger avait déjà remis en cause les lectures linéaires de l'évolution de l'Humanité, reste encore un mystère pour les scientifiques. Doté à la fois de caractéristiques de créatures vieilles de plusieurs millions d'années, comme une dentition primitive et des jambes de grimpeurs, Homo naledi était aussi doté de pieds semblables aux nôtres et de mains capables de manier des outils.