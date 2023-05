Astronomie : qu'est-ce que le "Da Vinci Glow", ce phénomène céleste qui donne le sourire à la Lune ?

Cependant, on l’observe plus facilement au printemps, en tout cas dans l’hémisphère nord, du fait de la météo. C’est aussi à cette période de l’année que notre planète réfléchit davantage la lumière émise par notre étoile sur cette partie de la Terre, comme l’explique l’Agence spatiale américaine sur son site internet. Entre les mois d’avril et juin, la Terre est inclinée vers le Soleil et la neige, tout comme la glace hivernale, est encore au sol dans les hautes latitudes. Comme ces dernières réfléchissent davantage la lumière que la végétation ou l'eau, le printemps est plus lumineux que l'été ou l'automne. La Nasa précise que les nuages participent également à la réflectivité de la Terre.